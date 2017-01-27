نفت رئاسة الجمهورية, يوم الجمعة, الإشاعات التي تداولتها مؤخرا وسائل اعلام عدة حول تدهور صحة الرئيس بشار الأسد ونقله إلى مستشفى "الشامي" بدمشق إثر إصابته بجلطة دماغية, وأكدت أن الأسد بصحة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي.









وقالت رئاسة الجمهورية في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "تنتشر منذ أيام على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، اشاعات تتحدّث عن صحّة الرئيس الأسد، لا يزال بعضها مستمراً حتى الآن، مصدرها جهات وصحف معروفة الانتماء والتمويل والتوجّه، وذلك على شكل تحليلات أقرب لأمنيات تجول في مخيّلة من أطلقها فقط.. وتتزامن مع تغيّر المعطيات الميدانية والسياسيّة بعكس ما أرادوه لسورية طيلة السنوات الماضية"...



وأضافت رئاسة الجمهورية "رئاسة الجمهورية تنفي كلّ هذه الأخبار، جملةً وتفصيلاً، وتؤكد عدم صحّتها على الإطلاق وبأن الرئيس الأسد بصحّة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي تماماً".



وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن الاشاعات عن صحة الأسد "لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء".



وكانت وسائل اعلام لبنانية عدة ومنها صحيفة “المستقبل" نقلت معلومات وصفتها بـ "الموثوقة" وردتها من دمشق تؤكد إصابة الأسد بجلطة دماغية نُقل على إثرها إلى مستشفى “الشامي” للمعالجة تحت حراسة أمنية مشددة.



كما كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية، نقلاً عن مصادرها الخاصة، بأن “الأسد” مصاب بورم دماغي بدأت أعراضه تظهر بشدة، فيما يحاول التغطية على هذه الأعراض بالظهور الصحفي المتكرر لفترة وجيزة، فيما تشير المعلومات إلى أن الأسد لا يخوض نقاشات طويلة في دائرة صنع القرار.





سيريانيوز



