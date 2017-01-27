نشرت مواقع مختصة، صورة "حقيقية" لهاتف LG G6، والذي من المفترض الكشف عنه رسمياً يوم 26 شباط المقبل ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف MWC2017 .

وبحسب forbes، فإن الصور المنشورة ضمن تقرير عن الهاتف، تؤكد التسريبات السابقة على أن الهاتف قادم مع حد أدنى من حواف الشاشة وهذا لتسيطر الشاشة على مانسبته 90% من الواجهة الأمامية، لكن التقرير تضمن معلومات جديدة وصفت بـ "الصادمة" حول معالج الهاتف الذي سيكون "سناب دراغون 821" القديم.

ووفقاً للتقرير، فإن اعتماد "ال جي" على المعالج القديم، ناجم عن "احتكار سامسونغ" المصنعة للمعالج الجديد "سناب دراغون 835" لـ هاتفها الجديد "غالكسي S8" .

وأكدت "ال جي" سابقاً على أن الهاتف سيقدم شاشة بحجم 5.7 إنش بدقة QHD+ ونسبة عرض وإرتفاع 18:9 .