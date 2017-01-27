أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن ارجاء مفاوضات جنيف حول سوريا، الذي أعلنته موسكو، غير مؤكد، مضيفة أن موفدها الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، سيزور نيويورك، الأسبوع المقبل، لبحث ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) ، عن الناطقة باسم موفد الأمم المتحدة الخاص، يارا شريف قولها "لا يوجد تأكيد بأن محادثات جنيف أرجئت"، وذلك بعد إعلان وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، أن محادثات جنيف بشأن سوريا قد تأجلت.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، أنه تم تأجيل موعد عقد مفاوضات سلام سورية في جنيف إلى نهاية شباط المقبل، بعد أن كانت مقررة في الثامن منه.

وانتهت يوم الثلاثاء محادثات سورية في استانا برعاية روسية تركية إيرانية، استمرت ليومين، وتم في نهايتها الاتفاق على مراقبة ثلاثية لاتفاق الهدنة في سوريا.

وخرج لقاء استانا ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف



