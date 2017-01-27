أكدت الصين أنها تعمل على تطوير نموذج أولي لجهاز كمبيوتر "خارق" بقوة واحد "أكزافلوبس"، على أن يتم اطلاقه خلال العام الجاري.

وبحسب "شينخوا" الصينية، فإن مركز البحوث لصيني للحواسيب والتكنولوجيات باشر التعاون مع جامعة العلم والتقنيات الحربية بتصميم أجهزة كمبيوتر "خارقة"، لن تصنع معالِجاتها وأنظمة تشغيلها إلا بحلول عام 2020.

ومن المقرر أن يتفوق الحاسب الجديد بقوته، عن قوة أول جهاز كمبيوتر صيني خارق من طراز "تيانخه" بمقدار 200 مرة.

ويشار إلى أن "أكزافلوبس" هي وحدة لقياس إنتاجية أجهزة الكومبيوتر تعادل مليار مليارات العمليات المنفذة خلال ثانية واحدة.

وتبلغ سرعة الحساب في أقوى أجهزة الكمبيوتر الحالية الصينية التصنيع 93 "بيتافلوبس"، حيث يتضمن "الأكزوفلوس" الواحد ألف "بيتافلوبس".