كشفت "غوغل" أنها بصدد إضافة ميزة جديدة لخرائطها ترشد السائقين إلى الأماكن الفارغة التي يمكنهم فيها ركن سيارتهم قرب الأماكن التي يتوجهون إليها.

وبحسب موقع "مشابل" فإن الميزة الجديدة ترشد السائقين خطوة بخطوة حتى يصلون إلى مواقف سيارات فارغة وقريبة من وجهتهم التي ينون زيارتها، كي يركنوا سيارتهم دون عناء البحث عن مواقف.

وستتوفر الميزة الجديدة ضمن خرائط "غوغل" ابتداءً من الإصدار “9.44” من التطبيق على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 4.3 وما فوق.