اشتكى بعض مستخدمي هواتف "غالاكسي اس 7"، من ظهور خط زهري اللون بشكل عمودي على شاشة الهاتف.

وبحسب "myce"، فإن الخط ظهر لجميع المتضررين بذات المكان ونفس اللون، وهو ناجم عن خلل عتادي في الشاشة، لايمكن ازالته برمجياً.

ونفى أصحاب الشكاوى تعرض الهاتف لأي مؤثرات خارجية كصدمة مثل الوقوع على الأرض أو ارتطامه بجسم صلب أو حتى تعرضه للماء وغيرها من الأضرار.

ولم تصدر "سامسونغ" أي رد رسمي حول الموضوع، رغم أن ذات المشكلة ظهرت قبل عام في هاتف "غالكسي إس 7 إيدج" ولم يصدر أي حل أو تفسير منها.