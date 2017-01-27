اكتشف مطورون خطأ في نظام iOS يجعل من "إيموجي" معين يمكن ارساله في الرسائل، قادراً على تجميد الجهاز العامل بهذا النظام.

وبحسب موقع " t-voice"، فإن ارسال ايموجي مؤلف من علم وقوس قزح بتتابع معين، قادر على توقيف أجهزة "آيفون" عن العمل لمدة خمس دقائق تقريباً، ثم يقوم الجهاز بإعادة تشغيل نفسه تلقائيا.

وتعتمد هذه الثغرة إن صح التعبير، على العديد من الأمور منها جيل الـ "آيفون" وأي نسخة من النظام يعمل بها.

وتعاني هواتف "آيفون" التي تعمل بنظام تنبيهات الرسائل العلوية من مشكلة هذا "الإيموجي"، حيث يبدو أن الخطأ يكمن في نظام التنبيهات.