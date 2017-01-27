تواصل درجات الحرارة، يوم الجمعة، انخفاضها مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة، كما يكون الهطل ثلجياً فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1200م ، وينخفض ليلاً إلى 800 متر.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية، أن تصبح الحرارة أدنى من معدلاتها، بنحو 5- 7 درجات، والجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات.

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أما الرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط سرعتها لتتجاوز 50 كم في الساعة، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة أنه خلال 24 الساعة الماضية وحتى السابعة من صباح الجمعة، فقد شهدت معظم المحافظات هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجلت أغزرها بحمص حيث بلغت 63 مم في تلكلخ و59 مم في قلعة الحصن فيما وصلت إلى 45 مم في صافيتا بطرطوس.

ومن جانبها حذرت إدارة المرور العامة من أن جميع الطرق المؤدية لناحية المشنف في محافظة السويداء غير سالكة بسبب تراكم وتساقط الثلوج، بينما طريق المقوس ظهر الجبل سالي في المحافظة، سالك بصعوبة بسبب تشكل الضباب كذلك.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث.

وشهدت سوريا في العشر الأول من كانون الثاني الجاري، منخفض جوي قطبي المنشأ وتساقطت إثره الثلوج على المرتفعات فوق ألف متر.

يشار إلى أن سوريا والمنطقة شهدت في شهر كانون الأول المنصرم سلسلة منخفضات جوية أدت لتساقط الأمطار والثلوج وإغلاق بعض الطرقات في المحافظات، إضافة لانخفاض حاد في درجات الحرارة.

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