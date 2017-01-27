قال ممثل مجموعة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل، يوم الجمعة، إن هناك فرصة لتشكيل وفد موحد للمعارضة قبل موعد جنيف، الذي لم يحدد بدقة بعد.

وأضاف قدري للصحفيين عقب انتهاء لقاء جمع وفود معارضة سورية بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن المشاركين في اللقاء يأملون في تشكيل وفد موحد للمعارضة قبل استئناف مفاوضات جنيف.

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وكان لافروف أعلن في بداية اجتماعه مع معارضين سوريين في موسكو، عن تأجيل مفاوضات جنيف حتى نهاية شباط، دون ذكر تاريخ دقيق لها، بعد أن كانت مقررة في الثامن منه.

ولفت القيادي في "جبهة التغيير والتحرير" المعارضة انه "نأمل في ذلك.. إن هناك فرصة لتحقيق ذلك".

من جانبه، قال ممثل "منصة القاهرة" جهاد مقدسي إن ممثلي المعارضة حصلوا على الاقتراحات الروسية الخاصة بوضع دستور سوري جديد، مشيرا إلى أن "ذلك ليس مشروعا جاهزا وإنما مجموعة من الاقتراحات التي قد تصبح أساسا للدستور".

وسلمت موسكو وفد المعارضة السورية, مؤخرا, مشروع دستور جديد أعده خبراء روس، يتضمن "أفكاراً ومقترحات"، بهدف تسريع العملية السياسية, لكن قوبل بالرفض من قبل الفصائل السورية المسلحة , لأنها تعتبر أن الهدف ذا الأولوية هو ضمان وقف إطلاق النار.

من جهتها، رحبت مجموعة "حميميم" للمعارضة الداخلية السورية بالمشروع الروسي لدستور سوريا، وأوضح ممثل المجموعة، إليان مسعد، إن "المشروع الروسي يتضمن العديد من النقاط الإيجابية، لكنها تتطلب إدخال تعديلات من قبل ممثلي الشعب السوري لكي يتماشى مع مصالحه".

وكانت موسكو أكدت عبر عدد من مسؤوليها ان مشروع الدستور الذي سلمته للمعارضة السورية ليس بهدف الضغط على أحد، وانه دعوة نقاش، فهو محاولة لجمع وتحديد النقاط المشتركة بين مواقف النظام والمعارضة السورية على مدى السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن اجتماعاً بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأكثر من 10 من ممثلي المعارضة السورية، بينهم ممثلو مجموعات موسكو والقاهرة وأستانا للمعارضة، وكذلك مجموعة "حميميم" وأكراد سوريا عقد في وقت سابق يوم الجمعة بناء على دعوة من موسكو.

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