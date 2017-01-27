تلقى حامل اللقب كليفلاند كافالييرز خسارته الثالثة توالياً والسادسة في مباريات الثماني الأخيرة، أمام ضيفه ساكرامنتو كينغز 112-116 بعد التمديد، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

بالمقابل، عوض الوصيف غولدن ستايت ووريرز خسارته الاثنين أمام ميامي هيت، بفوز على تشارلوت هورنتس 113-103، بينما حقق نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك ثلاثيته المزدوجة الستين في مسيرته، خلال فوز فريقه على نيو اورليانز بيليكانز 114-105.

ولم تسعف الثلاثية المزدوجة ("تريبل دبل") الثانية توالياً لنجم كليفلاند ليبرون جيمس، والتي يحققها للمرة الاولى منذ آذار/مارس 2009، فريقه متصدر ترتيب المنطقة الشرقية مع 30 فوزا و14 خسارة.



وحقق ساكرامنتو، عاشر المنطقة الغربية، فوزه الـ 18 من 45 مباراة.

وتمكن وصيف الموسم الماضي غولدن ستايت من الفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس بفارق مريح 113-103، ليعوض بذلك الخسارة المفاجئة التي مني بها الاثنين امام ميامي هيت 102-105.



وحقق أوكلاهوما الأربعاء فوزه السابع والعشرين هذا الموسم مقابل 19 خسارة، في حين مني نيو اورليانز بخسارته الثامنة والعشرين في مقابل 18 فوزاً.

وفي مباريات أخرى، فاز دالاس مافريكس على نيويورك نيكس 103-95، وبوسطن سلتيكس على هيوستن روكتس 120-109، وميامي هيت على بروكلين نتس 109-106، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ميلووكي باكس 114-109، وممفيس غريزليز على تورونتو رابتورز 101-99، وبورتلاند ترايل بلايزرز على لوس أنجليس ليكرز 105-98.