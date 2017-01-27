تأهل السويسري روجيه فيدرر السابع عشر إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا الرابع 7-5 و6-3 و1-6 و4-6 و6-3 في ملبورن.

وتفاجأ فيدرير بصحوة فافرينكا، المصنف الرابع، الذي عادل النتيجة بمجموعتين لكل لاعب، ولكن صاحب الثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى ارتكب خطأ مزدوجا على الإرسال ليمنح فيدرير كسرا حاسما في الشوط السادس بالمجموعة الخامسة الفاصلة.



ومع إرساله فاز فيدرير بالمباراة بعدما فاز بالشوط دون خسارة أي نقطة، ليتأهل إلى النهائي على أمل تحقيق لقبه 18 في البطولات الكبرى على حساب رفائيل نادال أو جريجور ديميتروف.