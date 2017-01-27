لم يكن فوز هال سيتي 2-1 على مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الانكليزية لكرة القدم كافياً لخطف بطاقة التأهل إلى النهائي الذي سيؤثثه مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.

وتقدم هال سيتي بهدف عبر توم هودلستون (من ركلة جزاء 35) وعادل الفرنسي بول بوغبا لمانشستر يونايتد (66) وسجل السنغالي عمر نياسي هدف الفوز لهال سيتي (82).

ولم يكن فوز هال سيتي كافياً لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، على حساب مانشستر يونايتد الذي فاز ذهاباً 2-0 (مجموع المباراتين 3-2).

وهي المرة التاسعة التي يبلغ فيها مانشستر يونايتد المباراة النهائية لهذه المسابقة والأولى منذ أن تغلب على أستون فيلا في النهائي عام 2010.

وسيواجه الشياطين الحمر في النهائي المقرر على ملعب ويمبلي في 26 شباط/فبراير المقبل فريق ساوثهامبتون المتأهل على حساب ليفربول بالفوز عليه ذهاباً واياباً بنتيجة 1-0.