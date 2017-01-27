برشلونة يكتسح ريال سوسييداد بخماسية ويبلغ نصف نهائي كأس إسبانيا اخبار الرياضة شارك

بلغ برشلونة الإسباني الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا بفوزه على ريال سوسيداد (5-2)، في إياب الدور ربع النهائي في الكامب نو.

وكان برشلونة فاز ذهاباً الخميس الماضي بهدف نظيف سجّله البرازيلي نيمار من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة الإجمالية للمباراتين (6-2) لصالح الفريق الكتالوني. وتكفل دينيس سواريز (17 و82)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (55 ركلة جزاء) والأورغوياني لويس سواريز (63) والتركي اردا توران (80) بأهداف برشلونة فيما سجّل خوانمي (62) والبرازيلي ويليان جوزيه (73) هدفي سوسيداد. وتسحب الجمعة قرعة الدور نصف النهائي الذي وصل إليه بالإضافة إلى برشلونة كل من أتلتيكو مدريد، وسيلتا فيغو، ووديبورتيفو ألافيس. سيريانيوز

2017-01-27 10:50:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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