سقط قتيل وعدة جرحى، يوم الخميس، اثر سقوط قذائف على حي الحمدانية في حلب، وجامعة الفرات في دير الزور، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي، والذي نفى في الوقت نفسه قطع طريق خناصر- حلب على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقال التلفزيون السوري إن شخصاً قتل وأصيب آخر، جراء سقوط قذائف صاروخية على حي الحمدانية بالحي الثالث ومشروع 3 آلاف شقة في حلب.

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وتابع التلفزيون السوري إن عدداً من طلاب كليات جامعة الفرات في دير الزور أصيبوا بجروح إثر سقوط قذائف مصدرها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان عدد من الضحايا سقطوا يوم الأربعاء جراء سقوط قذائف على حيي الهرابش بمدينة دير الزور والراموسة بحلب.

وبدورها، قالت وكالة (سانا) الرسمية إن طريق خناصر- حلب يشهد حركة طبيعية للمسافرين وسيارات النقل العامة والخاصة.

وأوضحت الوكالة أنه لا صحة للشائعات والادعاءات التي تقول بسيطرة مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" على بلدة خناصر وقطعها طريق خناصر-حلب.

وكانت مصادر إعلام معارضة قالت في وقت سابق يوم الخميس، ان تنظيم "داعش" واصل هجماته على مواقع الجيش النظامي في ريف حلب الجنوبي الشرقي وتمكن من السيطرة على بلدة خناصر وقطع طريق إمداد النظامي في حلب، الأمر الذي يجعل قوات النظامي في حالة حصار حيث يشكل طريق إثريا- خناصر طريق الإمداد العسكري الوحيد لها.

وكان الجيش النظامي استعاد السيطرة على بلدة إثريا في شباط الـ2016 عقب أيام من هجوم شنه تنظيم (داعش) على المنطقة وسيطرته عليها.

ويأتي الحديث عن سيطرة التنظيم المتشدد على بلدة خناصر وقطع طريق خناصر- حلب، مع دخول اتفاق وقف اطلاق النار أسبوعه الرابع، والذي تم التوصل إليه بوساطة تركية روسية واستثنى تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".

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