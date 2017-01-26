يشارك حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" السوري في لقاء موسكو المزمع عقده غدا الجمعة بين المعارضة السورية ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقال ممثل الحزب في موسكو عبد السلام علي, في تصريحات لوكالة (سبونتيك), "سيحضر ممثلنا من فرنسا ومن المحتمل أن أحضر أنا أيضاً".

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وأشار علي أن "زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، دعي إلى اللقاء أيضاً ولكنه لن يتمكن من الحضور، لأنه سيتوجه عبر العراق".

وشدد على المطالبة "بنقاش نتائج المحادثات السورية — السورية في أستانا ومشاركة ممثل الحزب بمحادثات جنيف".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفدا من المعارضة السورية يوم غد الجمعة في موسكو.

وتسارعت وتيرة التسوية السياسية بعد التطورات التي أفضت إلى استعادة الجيش النظامي حلب, حيث تم التوصل لاتفاق الهدنة بدعم روسي تركي, فيما جرت مفاوضات سورية سورية في العاصمة استانا بهدف تثبيت وقف اطلاق النار, مع ترقب استئناف مفاوضات السلام السورية في جنيف .