وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف آفاق تسوية الأزمة السورية بأنها "لا بأس بها"، مقدما نصيحة للسوريين بأن "يواظبوا على العمل للوصول إلى التوافق".

وتعليقاً على نتائج مفاوضات استانا، أوضح لافروف, في تصريحات,بحسب وسائل اعلام، أن "على السوريين ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى توافق".

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ونوه لافروف أن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها على مسار التسوية السورية هي "العمل، العمل، العمل"، في إشارة ضمنية إلى عبارة لينين الشهيرة، إذ أشاد في إحدى مقالاته بالعمال "الأبطال" الذين، على الرغم من الأشغال الشاقة في المعامل، يجدون في أنفسهم الإرادة الكافية لكي "يتعلموا ويتعلموا ويتعملوا".

وجاء ذلك بعد يوم من اعلان لافروف بأن نتائج مفاوضات استانا سترفع التسوية السورية إلى مستوى جديد نوعيا, مبينا انه تم بحث آفاق محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مع وفد المعارضة المسلحة في لقاء استانا .

وانتهت يوم الثلاثاء محادثات سورية في استانا برعاية روسية تركية إيرانية، استمرت ليومين، وتم في نهايتها الاتفاق على مراقبة ثلاثية لاتفاق الهدنة في سوريا.

وخرج لقاء استانا ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, و الإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في شباط المقبل.