رحبت وزارة الخارجية القطرية, يوم الخميس, بمبادرة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب , بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا.

ونقلت وكالة "قنا" القطرية عن مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية السفير أحمد بن سعيد الرميحي قوله إن قطر تؤكد على ضرورة "توفير ملاذات آمنة في سوريا وفرض مناطق حظر جوي، يضمن سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية، ويحمي الشعب السوري من آلة الدمار والتشريد".

وجاء الترحيب القطري عقب إبداء تركيا دعمها مبادرة ترامب، بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا، مشيرة الى انها تنتظر نتائجها.

وكان ترامب أكد, يوم الأربعاء, أنه سيقيم "مناطق آمنة" في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك, كما أوصى وزارتي الخارجية والدفاع بوضع خطة لإنشاء هذه المناطق في سوريا والدول المجاورة في غضون 90 يوما, يمكن فيها للمواطنين السوريين النازحين انتظار توطين دائم، مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.

لكن الكرملين دعا ترامب إلى دراسة العواقب المحتملة لهذا القرار, مشيرا الى ان الجانب الروسي لم ينسق مع موسكو بشان خطط لإقامة "مناطق آمنة" في سوريا.

وبشأن مفاوضات أستانا، التي جرت في مطلع الأسبوع الحالي، أعرب السفير الرميحي عن "أمله في أن تساهم نتائج هذه المفاوضات في تثبيت وقف إطلاق النار"، مؤكدا على "ضرورة إنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لمفاوضات جنيف".

وانتهت يوم الثلاثاء محادثات سورية في استانا برعاية روسية تركية إيرانية، استمرت ليومين، ومن المفترض أن تشكل هذه المحادثات تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في شباط المقبل.

وخرج لقاء استانا ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف ورفض الحل العسكري للازمة السورية.