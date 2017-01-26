أعرب الرئيس بشار الأسد والمساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان, خلال لقاء جمعهما, يوم الخميس، عن دعمهما لاتفاق الهدنة في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد واللهيان اعتبرا أن "نجاح اتفاق وقف اطلاق النار يشكل مدخلا لعودة السلام والاستقرار إلى سوريا"..

واشاد الأسد "بدور إيران البناء, المتمثل بدعم صمود الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية , والسعي لإيجاد حل سلمي يحفظ سيادة سوريا ".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

من جهته، نوه عبد اللهيان أن الدعم الإيراني لسوريا "ثابت ومبدئي", بحكم العلاقة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وقناعة إيران الراسخة بأن الإرهاب الذي يستهدف سوريا يشكل خطراً داهماً على جميع شعوب المنطقة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وليد المعلم ، التقى في وقت سابق من يوم الخميس، عبد اللهيان وبحثا العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في سوريا ونتائج اجتماع استانا .

وجاء اللقاء بعد ايام على زيارة مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر أنصاري لسوريا, حيث التقى عدد من المسؤولين السوريين منهم الرئيس الاسد.

وتعتبر إيران من الدول الداعمة للحكومة السورية ماليا وسياسيا وعسكريا, في حين تتهمها المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في البلاد من خلال دعم سوريا عسكريا.