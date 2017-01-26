أقصي ريال مدريد من ربع نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بتعادله 2-2 مع مضيفه سيلتا فيغو الفائز ذهاباً في البيرنابيو 2-1.

وافتتح أصحاب الأرض النتيجة عبر مدافع ريال مدريد البرازيلي دانيلو الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه 44، وعادل كريستيانو رونالدو النتيجة 62، لكن الدنمركي دانيال واس منح الأفضلية لسيلتا فيغو 85، قبل أن يرجح لوكاس فاسكيز الكفة لريال مدريد 90.

وكان ريال مدريد خسر على أرضه في مباراة الذهاب 1-2.

وفي مباراة ثانية، تأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف النهائي بتعادله مع مضيفه إيبار 2-2 الأربعاء في اياب ربع نهائي المسابقة.

وكان فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، حسم مباراة الذهاب على أرضه 3-صفر.

ويختتم الدور ربع النهائي الخميس بلقاء برشلونة حاملة اللقب مع ضيفه ريال سوسييداد (1-صفر ذهاباً لبرشلونة).

وتقام قرعة الدور نصف النهائي الذي تأهل اليه ألافيس الثلاثاء على حساب ألكوركون من الدرجة الثانية (صفر-صفر اياباً و2-صفر ذهابا)، الجمعة.