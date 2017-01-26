انحصر لقب بطلة فئة السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، بين الشقيقتين الأميركيتين سيرينا المصنفة ثانية وفينوس وليامس الثالثة عشرة.

وفي نصف النهائي الخميس في ملبورن، فازت سيرينا على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني 6-2 و6-1، وفينوس على مواطنتها كوكو فاندفيغه 6-7 (3-7) و6-2 و6-3.

ونجحت سيرينا في إنهاء المهمة سريعا أمام لوشيتش، المصنفة 79 عالميا، بالفوز عليها 6-2 و6-1 في 50 دقيقة لتلحق بشيقتها الكبرى فينوس، التي احتاجت في المقابل لنحو ساعتين ونصف الساعة لقلب تأخرها إلى فوز على حساب فاندفيجه المصنفة 35 عالميا بواقع 6-7 (3-7) و6-2 و6-3.



وتسعى سيرينا، 35 عاما، لحصد لقبها الـ23 في بطولات الجراند سلام، وكسر تعادلها مع الأسطورة الألمانية شتيفي جراف في عدد ألقاب البطولات الأربع الكبرى بالحقبة المفتوحة (22 لقبا) والاقتراب من صاحبة الرقم القياسي في التاريخ، الأسترالية مارجريت كورت (24 لقبا).



في حين تطمح فينوس، المصنفة 17 عالميا، للقب الأول لها في أستراليا في ثاني نهائي لها بعد 2003 والأول لها في الجراند سلام منذ ويمبلدون 2009 الذي خسرته أيضا أمام الشقيقة الصغرى.



وأصبحت فينوس، بطلة ويمبلدون خمس مرات وفلاشينج ميدوز مرتين، أكبر لاعبة تصل لنهائي بطولة كبرى في الحقبة المفتوحة، لتبلغ النهائي رقم 15 لها في الاجمالي في بطولات الجراند سلام.