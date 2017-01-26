يوفنتوس يحسم موقعته النارية أمام الميلان ويتأهل الى نصف نهائي كأس إيطاليا اخبار الرياضة شارك

تأهل يوفنتوس إلى الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه على ميلان (2-1)، على ملعب يوفنتوس أرينا في تورينو.

سجّل الأرجنتيني باولو ديبالا (10)، والبوسني ميراليم بيانيتش (21) هدفي يوفنتوس، والكولومبي كارلوس باكا (53)، هدف ميلان. ولعب ميلان بعشرة لاعبين بدءاً من الدقيقة (54)، بعد طرد مانويل لوكاتيلي لنيله إنذارين. وسيلعب يوفنتوس في المربع الذهبي مع نابولي، يومي 1 آذار و5 نيسان المقبلين. سيريانيوز

2017-01-26 11:08:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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