تأهل فريق ساوثهامبتون إلى المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنكليزي بفوزه على ليفربول بهدف دون مقابل في إياب الدور نصف النهائي، ليعزز فوزه ذهاباً بالنتيجة نفسها.

وسجّل شاين لونغ الهدف الوحيد في الوقت بدل الضائع.

من هجمة خاطفة تقدم البديل سيمس من ملعب فريقه واخترق مدافعي ليفربول قبل التمرير إلى شاين لونغ الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك معلنا تأهل ساوثهامبتون إلى نهائي "ويمبلي".

ويلتقي ساوثهامبتون في المباراة النهائية المقررة في 26 شباط على ملعب ويمبلي مع الفائز في مواجهة هال سيتي ومانشستر يونايتد التي تقام الخميس، علماً أن الأخير يتقدم 2-0 بنتيجة مباراة الذهاب.