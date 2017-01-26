بلغ موناكو نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية للمرة الأولى منذ 2003 والرابعة في تاريخه، بفوزه على ضيفه نانسي 1-0 في الدور نصف النهائي، حيث سيصطدم بباريس سان جيرمان بطل الدوري.

ويدين موناكو ببلوغه النهائي وحصوله على فرصة الفوز بلقبه الأول منذ أن توّج بلقب المسابقة نفسها عام 2003 (لقبه الوحيد فيها) على حساب سوشو (4-1)، إلى الكولومبي راداميل فالكاو الذي سجّل هدف المباراة في الدقيقة 45.

ويبدو الموسم واعداً بالنسبة لفريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، إذ يتصدر الدوري المحلي وبلغ الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيتواجه مع مانشستر سيتي الإنكليزي (ذهاباً في 21 شباط وإياباً في 15 آذار).

كما أنّ نادي الإمارة أمام فرصة كبيرة لبلوغ ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية كونه يتواجه مع شامبلي من الدرجة الثالثة الأربعاء المقبل.

إلا أنّ مهمة موناكو في المباراة النهائية لكأس الرابطة لن تكون سهلة على الإطلاق كونها ستجمعه في الأول من نيسان بباريس سان جيرمان الفائز الثلاثاء على بوردو 4-1.

وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لحظوظ موناكو بإحراز لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 2000، لأنه يتواجه في المرحلتين المقبلتين مع منافسه المقبل في نهائي كأس الرابطة، الفارس الباريسي، حامل اللقب وثالث الترتيب، ونيس الثاني.

ويتقدم موناكو على نيس بفارق نقطتين، وسان جيرمان بفارق ثلاث.

أمّا نانسي الثاني عشر في الدوري، ففرّط بفرصة التأهل إلى نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ 2006 حين توّج بلقبه الوحيد فيها، والثاني في تاريخه بعد لقب مسابقة الكأس الذي أحرزه عام 1978.