نشرت وكالة "سبوتنيك", يوم الخميس, جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد, تتضمن بعض بنود ابرزها منح مجلس الشعب صلاحيات فيما يتعلق باعلان الحرب وتنحية الرئيس.

واقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.

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وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع, بحسب الوكالة, أن "أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".



كما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين".

و تشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.

وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة".

ونصت المادة 44 من مسودة المشروع على ان"تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".

ويشار الى أن الدستور الحالي لا يمنح مجلس الشعب هذه الصلاحيات.

جاء ذلك عقب اعلان الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المشروع الروسي" للدستور السوري الجديد هدفه تشجيع السوريين على بدء الحوار حول الموضوع", مشيرة الى ان كافة القرارات بشأن المشروع سيتخذها السوريون أنفسهم".

وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وزّع مشروعه للدستور السوري.

وجاء ذلك بعدما نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الأربعاء, أن يكون طرح المشروع الروسي للدستور السوري الجديد محاولة لتبديل عملية جنيف بمشروع خاص بها.

وسلمت موسكو وفد المعارضة السورية, مؤخرا, مشروع دستور جديد أعده خبراء روس، يتضمن "أفكاراً ومقترحات"، بهدف تسريع العملية السياسية, لكن قوبل بالرفض من قبل الفصائل السورية المسلحة , لأنها تعتبر أن الهدف ذا الأولوية هو ضمان وقف إطلاق النار.