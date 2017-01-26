نظم أهالي دمشق, يوم الخميس, وقفة احتجاجية, أمام مجلس الشعب , ضد قطع المياه عن المدينة.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن عددا من المواطنين نددوا "بجريمة" قطع المياه عن العاصمة, مطالبين بتدخل حكومي لحل هذه الأزمة.

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ونشرت المصادر صورا تظهر تجمهر عدد من المواطنين امام مجلس الشعب, حاملين اعلام و لافتات كتب عليها "قطع المياه جريمة حرب".

ولا تزال دمشق تعاني من أزمة مياه خانقة , مع توارد تقارير عن حدوث حالات تسمم نتيجة "شرب مياه ملوثة", وسط تبادل الاتهامات بين النظام السوري والمعارضة المسلحة بشأن الكارثة المائية .

وقررت ورشات الاصلاح مؤخرا الخروج من نبع الفيجة, عقب حادثة اغتيال اللواء أحمد الغضبان المسؤول عن ملف المصالحة في المنطقة, في حين اتهمت مصادر معارضة النظامي بممارسة خروقات من خلال استهدافه المنطقة.

وكانت مؤسسة مياه دمشق وريفها اعلنت ان "حرب المياه" أصبحت خارجة عن السيطرة، لكن لا تزال الجهود مبذولة لعودة المياه كما كانت من قبل.

ودفعت الازمة الخانقة المستمرة الحكومة الى اللجوء لخيارات بديلة لتعويض نقص المياه, من خلال استخدام المصادر الاحتياطية وتوزيعها على الأحياء وإتباع خطة لتقنين ضخ المياه للسكان, عبر وضع جدول يومي بتقسيم احياء دمشق إلى مجموعات وكل مجموعة لها نصيب من المياه مرتين بالاسبوع .

لكن العديد من المواطنين في عدة مناطق أكدوا أنهم لم يلمسوا شيئاً على أرض الواقع, حيث أن المياه لم تصل الى منازلهم منذ بداية الأزمة.

وتم قطع الماء عن العاصمة منذ أكثر من ثلاثة اسابيع، وسط تبادل الاتهامات بين النظام والمعارضة حول المسؤولية، اذ قالت مؤسسة المياه في دمشق وريفها ان قطع المياه جاء نتيجة اعتداءات المجموعات المسلحة على النبع، في حين قالت المعارضة إن القصف أدى لتدمير المضخات والأنابيب.