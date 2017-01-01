أعلنت حركة "أحرار الشام", يوم الخميس, عن اندماج 6 فصائل مسلحة معارضة اليها, لمواجهة جبهة "فتح الشام" (النصرة) سابقاً, والتي شنت مؤخرا هجوما على عدد من فصائل "الجيش الحر" في ادلب.

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وأشارت الحركة, عبر حسابها على موقع التواصل (تويتر), الى "انضمام كوكبة من كبرى الفصائل, من بينها "ثوار الشام", إلى "أحرار الشام".

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وأضاف البيان ان " أي هجوم على أعضاء الجماعة يعد بمثابة إعلان حرب، ولن تتردد في مجابهته".

ويهدف اندماج الفصائل لحركة "احرار الشام" الى التصدي لجبهة "فتح الشام" , والتي شنت هذا الأسبوع هجوما على عدد من مجموعات من "الجيش الحر"، متهمة إياه بالتآمر ضدها في محادثات السلام التي عقدت في كازاخستان.

وشنت جبهة "فتح الشام" أمس هجوما على سجن ادلب المركزي, الذي تديره "صقور الشام", التابعة للجيش الحر, عقب معارك بين الطرفين على اطراف السجن, وسط انباء عن فرار المئات من السجناء.

وساد منذ ايام توترا بين حركة "أحرار الشام" من جهة وبين جبهة "فتح الشام" في ريف إدلب الغربي, حيث اندلعت معارك بين الطرفين, كما هاجمت الاخيرة حواجز لـ"أحرار الشام" واحتجزت عدداً من عناصرها.

يذكر أن "أحرار الشام"، تحالفت مع مجموعات تابعة "للجيش الحر"، فيما اعلنت جبهة "فتح الشام" قطع ارتباطها بتنظيم القاعدة العام الماضي.

واستبعدت جبهة "فتح الشام", التي ينظر إليها على مستوى العالم باعتبارها "منظمة إرهابية", من جميع الجهود الدبلوماسية ,بما في ذلك هدنة توسطت فيها روسيا وتركيا.