كشفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا, يوم الخميس, ان الهدف من طرح "المشروع الروسي" للدستور السوري الجديد، هو "تشجيع السوريين على بدء الحوار حول الموضوع, مشيرة الى ان كافة القرارات بشأن المشروع "سيتخذها السوريون أنفسهم".

ونقلت وسائل اعلام روسية عن زاخاروفا قولها, خلال مؤتمر صحفي, ان المشروع الروسي جاء لكي "يكون في أيدي السوريين، بدلا من الأسلحة، مشروع للدستور، بمثابة نقطة انطلاق للنقاش".

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ونفت زاخاروفا أي "مساع للإجبار" على المشروع, موضحة انه "ليس برنامجا ثابتا للخطوات، إنما يدور الحديث عن مجموعة أفكار متنوعة، والهدف من طرحها هو مجرد البدء في الحديث حول هذا الموضوع"..

وجاء ذلك بعدما نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس أن يكون طرح المشروع الروسي للدستور السوري الجديد محاولة لتبديل عملية جنيف بمشروع خاص بها.

وسلمت موسكو وفد المعارضة السورية, مؤخرا, مشروع دستور جديد أعده خبراء روس، يتضمن "أفكاراً ومقترحات"، بهدف تسريع العملية السياسية, لكن قوبل بالرفض من قبل الفصائل السورية المسلحة , لأنها تعتبر أن الهدف ذا الأولوية هو ضمان وقف إطلاق النار.