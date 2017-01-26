أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, يوم الأربعاء, أنه سيقيم "مناطق آمنة" في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك, ما حدا بالكرملين لدعوة ترامب الى دراسة عواقب قراره هذا.

ونقلت وكالات أنباء عن ترامب قوله، في مقابلة أجرتها معه محطة "إيه.بي.سي", "سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا للأشخاص الفارين من العنف".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأضاف ترامب "أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا وعدة دول أخرى".

وأوصى الرئيس الأمريكي وزارتي الخارجية والدفاع بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والدول المجاورة في غضون 90 يوما, يمكن فيها للمواطنين السوريين النازحين انتظار توطين دائم، مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.

وكان ترامب تعهد مؤخرا بنشاء "مناطق إنسانية آمنة" في سوريا , بتمويل خليجي.

ويعتبر تصريح ترامب خلافا لما قاله الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما, والذي اعتبر ان إقامة "منطقة عازلة" في سوريا مسألة صعبة من الناحية "التطبيقية" من دون التزام عسكري كبير.

وحذر مسؤولون عسكريون أمريكيون من أن إقامة مناطق حظر طيران داخل سوريا ستتطلب عددا كبيرا من الموارد الإضافية , بخلاف القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية", وسيكون من الصعب ضمان أن المتشددين لا يخترقون تلك المناطق.

من جانبه, أعلن الكرملين أن واشنطن لم تنسق مع موسكو أي خطط لإقامة "مناطق آمنة" في سوريا، داعيا ترامب، إلى دراسة العواقب المحتملة لهذا القرار.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف ان القرار سيادي ولم يتم مناقشته مع الجانب الروسي".

وأضاف بيسكوف "الأمر المهم هو ألا يؤدي ذلك إلى تردي وضع اللاجئين, حيث كان من المجدي دراسة كافة العواقب المحتملة".

وحذرت روسيا , في وقت سابق, الاتحاد الأوروبي من دعم تركيا في مساعيها الرامية لإقامة "مناطق آمنة" في سوريا , مشككة باستخدام هذه المناطق لأغراض إنسانية, مرجحة استخدام المتشددين هذه المناطق ملاذا يعيدون فيه تسليح أنفسهم والتزود بالعتاد ثم العودة للحرب مرة أخرى وهو ما يمكن أن يمد أمد المذبحة في سوريا.

ويشار الى أن تركيا طالبت, في الأعوام الأخيرة, مدعومة بأطياف معارضة, بإيجاد مناطق عازلة ضمن الحدود السورية شمال سوريا بمحاذاة الحدود التركية، بينما حذرت السلطات السورية من ذلك باعتباره "اعتداءا على سيادة البلاد".