بلغ الإسباني رافاييل نادال المصنف التاسع عالمياً، الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه الأربعاء على الكندي ميلوس راونيتش الثالث عالمياً في ربع النهائي.

وحسم نادال المواجهة بثلاث مجموعات دون رد 6-4 و7-6 (8-6) و6-4.



ويلتقي نادال في الدور القادم مع البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على البلجيكي دافيد غوفان 6-3 و6-2 و6-4.



وهي المرة الخامسة يبلغ نادال نصف نهائي بطولة أستراليا، والرابعة والعشرون في مسيرته. إلا أنها المرة الأولى يبلغ فيها هذا الدور في إحدى البطولات الكبرى، منذ رولان غاروس الفرنسية عام 2014.



وتراجع مستوى نادال (30 عاماً) منذ ذلك الحين، ثم عانى إصابة في معصمه أبعدته طويلاً عن الملاعب العام الماضي. ويسعى الإسباني، المصنف أول في العالم سابقاً، إلى لقبه الثاني في أستراليا بعد 2009، والخامس عشر في البطولات الكبرى، لينفرد بالمركز الثاني في الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حالياً مع الأميركي بيت سامبراس.



ويحمل السويسري روجيه فيدرر الرقم القياسي برصيد 17 لقباً.



وفي حال قدر للإسباني الفوز في أستراليا، سيصيح أول لاعب منذ تطبيق نظام الاحتراف والثالث في التاريخ يحرز لقب كل من البطولات الأربع الكبرى مرتين على الأقل.