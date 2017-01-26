نجح المنتخب المصري بفضل تألق نجمه محمد صلاح من انتزاع التأهل إلى الدور ربع النهائي وتصدّر المجموعة الرابعة عقب الفوز على غانا (1-0) يوم الأربعاء لحساب ختام منافسات الدور الأول من كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في الغابون.

على ملعب "بورت جنتيل"، تمكّن مهاجم روما الإيطالي الذي طالت استفاقته في هذه البطولة، محمد صلاح، بفضل تسديدة صاروخية من ركلة حرة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء في منح مصر هدف المباراة الوحيد (11).



من جانبها، تعادلت مالي مع أوغندا بهدف لمثله.



وبفضل هذا الفوز الثمين، نجح منتخب "الفراعنة" في انتزاع المركز الأول برصيد 7 نقاط وتليها غانا بـ 6 نقاط ومن ثم مالي ثالثاً بنقطتين وأوغندا رابعة بنقطة واحدة.