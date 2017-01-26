تأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ايبار 2-2 الاربعاء في اياب ربع نهائي المسابقة.

وكان فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، حسم مباراة الذهاب على أرضه 3-صفر، ما جعله يخوض لقاء الاياب بأعصاب هادئة، الا أنه كاد يخسر المباراة التي تقدم فيها عبر خوسيه خيمينيز (49) قبل أن يعادل سيرخي انريتش (73)، لكنه تخلف في الدقيقة 81 بهدف لبدرو ليون (80)، الا أن خوان فران قال كلمته وأنقذه من الهزيمة بإدراكه التعادل في الدقيقة 85 بتسديدة من خارج المنطقة.



ويختتم الدور ربع النهائي الخميس بلقاء برشلونة حاملة اللقب مع ضيفه ريال سوسييداد (1-صفر ذهاباً لبرشلونة).



وتقام قرعة الدور نصف النهائي الذي تأهل اليه ألافيس الثلاثاء على حساب ألكوركون من الدرجة الثانية (صفر-صفر اياباً و2-صفر ذهابا)، الجمعة.