شنت جبهة "فتح الشام" (النصرة) سابقا, هجوما على سجن ادلب المركزي, الذي تديره "صقور الشام", التابعة للجيش الحر, عقب معارك بين الطرفين على اطراف السجن, وسط انباء عن فرار المئات من السجناء.

واوضحت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان مواجهات عنيفة اندلعت بين " فتح الشام" وألوية "صقور الشام " على أطراف السجن المركزي غربي مدينة إدلب، في محاولة للجبهة للسيطرة على السجن.

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وأضافت المصادر ان "فتح الشام" حاصرت السجن المركزي ، تلاها استهداف السجن بالرشاشات الثقيلة, وسط تبادل لإطلاق النار استمر لساعات عدة.

واشارت المصادر الى ان السجن شهد حالة من الغليان بين المساجين، وسط أنباء عن هروب المئات منهم بعد اقتحام "فتح الشام" لعدة نقاط داخل السجن.

ويدير سجن ادلب المركزي ألوية "صقور الشام", و يضم أكثر من 400 سجين, بينهم متهمين بجرائم متنوعة وقضايا مدنية, بحسب مصادر معارضة.

من جهتها, تحدثت بعض المصادر ان جبهة "فتح الشام " اعلنت أنها توصلت مع "صقور الشام" لاتفاق حول السجن المركزي غربي مدينة إدلب، يقضي بالسماح لعناصر "صقور الشام " بالانسحاب دون احتجاز أحد منهم، على أن تسلم إدارة السجن كاملا لإدارة جيش الفتح.

من جانبها, اشارت مصادر مؤيدة الى ان "جبهة النصرة" اقتحمت سجن إدلب المركزي .

وكانت جبهة "فتح الشام " سيطرت, مساء الثلاثاء, على بلدة الحلزون في ريف إدلب الشمالي، كما خاضت اشتباكات مع فصيل “فيلق الشام” في سلقين بريف إدلب.

من جانب آخر, أصدر "جيش الفتح" بياناً يمنع من خلاله مرور أي رتل لأي فصيل إلى مناطق سيطرته ويدعو جميع حواجزه إلى رفع الجاهزية والاستنفار الكامل.

ومن جهتها أعلن فصيل "أحرار الشام" النفير العام لوقف الاقتتال الدائر بين جبهة "فتح الشام" وفصائل المسلحة في إدلب.

ويشار الى ان جبهة "فتح الشام" أعلنت قطع ارتباطها بتنظيم القاعدة العام الماضي.

واستبعدت الجبهة, التي ينظر إليها على مستوى العالم باعتبارها "منظمة إرهابية", من جميع الجهود الدبلوماسية ,بما في ذلك هدنة توسطت فيها روسيا وتركيا.