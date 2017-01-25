أفادت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية, يوم الأربعاء, بوقوع قتيلين و6 جرحى جراء اطلاق نار تركي في قرية غزيل بريف الحسكة, القريبة من الحدود التركية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية في القرية قولها إن "قوات حرس الحدود التركي فتحت النار عشوائيا على مجموعة من المواطنين في الجهة المقابلة لقرية غزيل ,ما تسبب بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح بينهم طفلة رضيعة تبلغ من العمر خمسة أشهر وأمها".

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وشهدت الحدود السورية التركية المشتركة حوادث سابقة شبيهة, حيث لقي ثلاثة سوريين مصرعهم, الشهر الماضي, برصاص حرس الحدود التركي، بعد اقترابهم من الحدود في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.