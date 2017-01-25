شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل الاردني عبد الله الثاني، يوم الأربعاء, على أهمية المفاوضات السورية التي عقدت في أستانا "كقاعدة لمباحثات جنيف ", لتسوية الأزمة السورية.

وذكرت وكالات انباء ان بوتين أكد ,خلال لقائه الملك الأردني في موسكو، ان "أطراف النزاع في سوريا توصلوا خلال مباحثات أستانا إلى أنه لا حل عسكري للأزمة في البلاد".

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وخرج لقاء استانا ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, و الإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف ورفض الحل العسكري للازمة السورية .

ووجه بوتين الشكر للعاهل الأردني "لدعمه المحادثات السورية التي عقدت في استانا".

من جهته, قال الملك عبد الله إن "روسيا تلعب دورا هاما في حل الأزمة في سوريا".

وتناولت محادثات بوتين وعبد الله الثاني تسوية الأزمة السورية، ومكافحة الإرهاب وجملة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك..

وكان العاهل الأردني، عبد الله الثاني أشار في تشرين الثاني الماضي، إلى أن روسيا تلعب دورا في الملف السوري ولا يمكن حل الأزمة السورية من دونها.

وانتهت يوم الثلاثاء محادثات سورية في استانا برعاية روسية تركية إيرانية، استمرت ليومين، وتم في نهايتها الاتفاق على مراقبة ثلاثية لاتفاق الهدنة في سوريا.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في شباط المقبل.