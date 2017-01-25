نفت "الهيئة العليا للتفاوض", يوم الأربعاء, تلقيها دعوة لحضور اللقاء الذي سيضم المعارضة السورية ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو الجمعة المقبل, مشيرة الى الدعوة وجهت "بشكل شخصي" لرئيس الهيئة رياض حجاب.

وأوضح الناطق باسم الهيئة رياض نعسان آغا، في تصريحات لوكالة (سبونتيك), أن "الهيئة العليا لم تستلم أي دعوة كهيئة"، وأعتقد أن الدعوة إذا ما كانت فهي موجهة بشكل شخصي لرياض حجاب، ربما عن طريق الخارجية مباشرة أو عن طريق السفارة الروسية في الرياض، أما عن مشاركته فلا يمكنني أن أجيب إذا ما كان ينوي الذهاب أو لا".

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وجاء ذلك عقب اعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه سيقعد يوم الجمعة المقبل لقاء مع ممثلي المعارضة السورية السياسية, موضحا انه سيبلغ المعارضين بكل ما جرى في أستانا وبالرؤية الروسية لتطوير عملية أستانا بشكل إيجابي.

وكان القيادي في "منصة القاهرة" جهاد مقدسي قال أمس ان الاجتماع في موسكو سيكون " تشاوريا فقطً", والدعوة التي وجهها لافروف تأتي " بإطار جماعي وليست ثنائية ".

وتسارعت وتيرة التسوية السياسية بعد التطورات التي أفضت إلى استعادة الجيش النظامي حلب, حيث تم التوصل لاتفاق الهدنة بدعم روسي تركي, فيما جرت مفاوضات سورية سورية في العاصمة استانا بهدف تثبيت وقف اطلاق النار, مع ترقب استئناف مفاوضات السلام السورية في جنيف .