ارتفاع مؤشر بورصة نيويورك لأعلى مستوى في تاريخه الاخبار الاقتصادية شارك

تجاوز مؤشر بورصة نيويورك "داو جونز الصناعي", يوم الأربعاء, للمرة الاولى, سقف 20 الف نقطة, بعد أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الامريكية.

وذكرت وكالات انباء ان مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 96,76 نقطة بنسبة 0,49 %, ليسجل 20,009,47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي بمقدار 34,20 نقطة (0,61 في المئة) وسجل 5,635,16 نقطة, اما مؤشر اس اند بي فارتفع بمقدار 10,30 نقاط (0,45 في المئة) وسجل 2,290,37 نقطة. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وجاء صعود المؤشر بفعل توقيع الرئيس الامريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية عديدة منذ تنصيبه يوم الجمعة. وهذه المرة الأولى التي يسجلها المؤشر منذ تأسيسه قبل حوالي 130 عاماً. يذكر أن مؤشر داو جونز القياسي يضم أسهم 30 شركة كبرى مسجلة في سوق المال الأمريكية, وقد تم إطلاقه لأول مرة عام 1869. ويضم المؤشر أكبر الشركات من مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك القطاع المالي وتجارة التجزئة والتصنيع والطاقة والتكنولوجيا والإعلام. سيريانيوز

2017-01-25 20:55:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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