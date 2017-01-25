وصف الكرملين, يوم الأربعاء, المفاوضات السورية التي عقدت في العاصمة استانا بانها كانت "ناجحة", حيث وفرت دعما لاستئناف محادثات جنيف, مبديا استعداد بلاده لإطلاق محادثات جديدة في أستانا "عند الحاجة".

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف, خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين, إنه "يعتقد أن محادثات استانا قد تساعد في دفع المفاوضات المتعثرة بوساطة الأمم المتحدة في جنيف".

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وجاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن نتائج مفاوضات استانا سترفع التسوية السورية إلى مستوى جديد نوعيا, مبينا انه تم بحث آفاق محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مع وفد المعارضة المسلحة في لقاء استانا .

وانتهت يوم الثلاثاء لقاءات جمعت وفد النظام ووفداً عن المعارضة المسلحة في استانا، والتي انطلقت يوم الاثنين 23 كانون الثاني الجاري برعاية روسية تركية إيرانية.

وخرج لقاء استانا ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, و الإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في شباط المقبل.