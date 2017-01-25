سقط ضحايا, يوم الأربعاء، جراء سقوط قذائف على حيي الهرابش بمدينة دير الزور والراموسة بحلب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن تنظيم "داعش" قصف بقذائف الهاون حي هرابش بدير الزور, ما تسبب بمقتل امرأة وإصابة 12 شخصاً بينهم طفلة و4 نساء بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم".

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وكان 7 أشخاص بينهم 3 أطفال لقوا حتفهم، يوم الجمعة، جراء سقوط قذائف صاروخية على أحياء الجورة والقصور في مدينة دير الزور.

وفي حلب، افادت الوكالة "بإصابة شخصين جراء سقوط قذيفة صاروخية على حي الراموسة بمدينة حلب".

وأشار مصدر في قيادة شرطة حلب إلى أن "التنظيمات الإرهابية أطلقت قذيفة صاروخية باتجاه حي الراموسة, ما تسبب بإصابة شخصين أحدهما طفل إضافة إلى أضرار مادية لحقت بالمنازل والممتلكات".

يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", دخل اسبوعه الرابع, برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.