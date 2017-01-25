أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن أنقرة حرصت على إنجاح محادثات استانا التي جمعت أطراف النزاع في سوريا لأول مرة حول طاولة المفاوضات.

وتابع أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره رئيس مدغشقر هيري راجاوناريمامبيانينا ، قوله إنه، يجب التمييز بشكل واضح بين المعارضة السورية المسلحة وبين تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي في سوريا.

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وتدعم أنقرة فصائل معارضة سورية، كما تسمح لقيادات بعض الفصائل بالإقامة في أراضيها والانتقال عبر الحدود من وإلى سوريا.

ولفت أردوغان إلى ان "النظام السوري يستخدم الأكراد في سوريا بعد أن منعهم من حقوقهم لسنوات وسنواجه كافة المنظمات الإرهابية التي تشكل خطرا على حدودنا".

واعتبر الرئيس التركي ان محادثات أستانا ولقاءاتنا المختلفة ستساهم في سرعة تحقيق نتائج على الأرض في معركة الباب ومنبج للقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية، مشددا على حرص الدول الراعية على إنجاح محادثات استانا.

وانتهت يوم الثلاثاء محادثات سورية في استانا برعاية روسية تركية إيرانية، استمرت ليومين، وتم في نهايتها الاتفاق على مراقبة ثلاثية لاتفاق الهدنة في سوريا.

وبدأت تركيا عملية عسكرية في سوريا في اب الماضي، عبر دعم فصائل معارضة سورية ومساندتها لانتزاع السيطرة على قرى ومناطق الشريط الحدودي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي، فضلاً عن رغبتها بمنع تنظيمات وقوى كردية من بسط سيطرتها على تلك المناطق.

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