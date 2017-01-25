قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، بأن ست قاذفات روسية بعيدة المدى قصفت مواقع لتنظيم " الدولة الإسلامية" (داعش) في محافظة دير الزور السورية، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ست قاذفات بعيدة المدى " تو22 إم3"، أقلعت من قاعدة على الأراضي الروسية، وحلقت فوق أراضي العراق وإيران، ووجهت ضربات جوية مشتركة إلى مواقع إرهابيي "داعش" في محافظة دير الوزر، وكانت أهداف التدمير، مركزين للتحكم ومستودعات ذخائر والأسلحة والمعدات العسكرية".

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وأشار البيان إلى أن أجهزة المراقبة الموضعية أكدت إصابة وتدمير الأهداف المحددة، وأن القاذفات الاستراتيجية عادت بسلام إلى مواقعها.

وكانت القاذفات الروسية بدأت يوم الاثنين توجيه الضربات لمواقع "داعش" قرب دير الزور، مستهدفة مراكز قيادة ومستودعات ذخيرة.

يذكر أن روسيا بدأت شن عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على مناطق عدة, انتهت بسيطرة الاخير عليها, تلا ذلك إعلانين من روسيا عن سحب جزء من قواتها من سوريا، مؤكدة مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في البلاد.

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