قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ان الأنباء عن نشر 800 جندي أمريكي من القوات الخاصة قرب مدينة الحسكة شمال شرق سوريا "غير دقيقة".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث باسم الوزارة أدريان رانكين غالاوي قوله يوم الثلاثاء، ان "البنتاغون أعلن عن إرسال 200 عسكري إلى سوريا إلى جانب 300 عسكري كانوا هناك أساسا".

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وكانت واشنطن قالت في العاشر من كانون الأول الماضي، عزمها إرسال 200 جندي إضافي إلى سوريا لمساندة القوات المحلية في استعادة مدينة الرقة من تنظيم "داعش".

وتابع المتحدث "لدواع أمنية، نحن لا نكشف عن المكان المحدد الذي تتواجد فيه القوات الخاصة الأمريكية"، مع التأكيد على "استمرارنا في تجنيد وتدريب وتجهيز وتقديم المشورة لشركائنا الموثوق بهم في سوريا لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي".

وبدأت "قوات سوريا الديمقراطية" في الخامس من تشرين الثاني الماضي حملة "غضب الفرات" بدعم من التحالف الدولي، من أجل "عزل" مدينة الرقة التي يعتبرها التنظيم الجهادي عاصمة له في سوريا.

وكانت صحيفة "ديلي صباح" التركية نشرت أنباء عن قيام الولايات المتحدة بتأسيس قاعدة عسكرية غرب مدينة الحسكة السورية، بعد التلميح التركي إلى احتمال إغلاق قاعدة إنجيرليك الجوية في وجه القوات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "مركز التنسيق الأمريكي في المنطقة اتخذ من معسكر تل بيدر قاعدة جديدة له، تضم 800 جندي أمريكي من القوات الخاصة، إضافة إلى مدربين وأسلحة ومعدات وآليات عسكرية".

يشار إلى أنه سبق لوسائل إعلام الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في سوريا، حيث تقوم تلك القوات باستخدام مطار رميلان غرب الحسكة الواقعة على بضعة كيلومترات عن الحدود مع العراق وتركيا، بحسب عدة تقارير.

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