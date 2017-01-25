تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا "الغابون 2017" بعد فوزه على كوت ديفوار حاملة اللقب (1-0) في حين خرجت هذه الأخيرة من الباب الضيق مودعة البطولة بدون أي فوز.

ولحساب المجموعة الثالثة، نجحت جمهورية الكونغو الديمقراطية باقتناص الصدارة برصيد 7 نقاط بعد فوزها على توغو (3-1)، وحل منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما لم تحصد كوت ديفوار الثالثة سوى نقطتين من تعادلين وتوغو نقطة واحدة.

وسجل هدف المغرب الوحيد لاعب نيم أولمبيك الفرنسي رشيد عليوي بطريقة رائعة جداً في الدقيقة 64.



وأخرج المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المغرب الحالي، منتخب كوت ديفوار الذي فاز معه باللقب الغالي عام 2015.



وفي المباراة الثانية سجل للفائز جونيور كبنانغا 29،وندومبي موبيلي 54 وباول خوسي مبوكو 80، أما هدف الخاسر الوحيد فو دو لابا كودجو 69.