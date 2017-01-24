تأهل منتخب سورية العسكري لكرة القدم الى الدور نصف النهائي من بطولة العالم العسكرية المقامة في سلطنة عمان وذلك بفوزه على نظيره الألماني 2-1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الدور ربع النهائي.

وأنهى منتخبنا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل لمنتخبنا محمد الواكد من ضربة جزاء في الدقيقة 32 بينما افتتح المنتخب الألماني التسجيل عبر اللاعب اندرياس ديك في الدقيقة 12 ورغم التعادل في هذا الشوط كانت الافضلية واضحة لمنتخبنا حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة في الوقت الذي اعتمد فيه المنتخب الألماني على الهجمات المرتدة السريعة.



وفي الشوط الثاني كثف منتخبنا من ضغطه الهجومي واعتمد كثيرا على الأطراف للوصول إلى مرمى المنتخب الألماني الذي تميز بالتحول السريع من الهجوم إلى الدفاع وبعد سلسلة من المحاولات الهجومية لتغيير النتيجة كان لمنتخبنا ما أراد بهدف ثان سجله اللاعب محمد الواكد في الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدفين لهدف.



كما تأهل إلى الدور ذاته منتخب عمان بفوزه على نظيره المالي 5-صفر ومنتخب قطر بفوزه على نظيره البحريني بركلات الترجيح 4-2 بانتظار نتيجة مباراة الجزائر مع مصر ليكتمل عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي.



وكان منتخبنا تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بفوزه على كندا 3-صفر وعلى بولندا 1-صفر وتعادله مع مصر سلبا.