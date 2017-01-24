بعد "سامسونغ" و"اتش تي سي" و"اسوس".. "سوني" توقف تحديث "آندرويد نوغا" علوم وتكنولوجيا شارك

علقت "سوني" ارسال تحديث "آندرويد نوغا 7.0" للهواتف من عائلة Z5 وذلك بعد ظهور عدة مشاكل في الهواتف التي استقبلت التحديث.

وبحسب xperiablog، فإن المشاكل تتعلق بتشغيل الصوت عبر تطبيقات الصوت الخارجية إضافة لملفات الصوت المخزنة على بطاقات SD المشفرة، وأشارت "سوني" إلى أنها حددت سبب المشكلة وستقوم بحلها وإعادة استئناف إرسال التحديث خلال فترة قريبة. وظهرت ذات المشاكل في تحديثات بعض الشركات الأخرى مثل "سامسونغ" و"اتش تي سي" و"أسوس"، دون أن توضح هذه الشركات ما سبب هذه المشاكل التي أدت إلى الإيقاف المؤقت لإرسال التحديثات الجديدة.

2017-01-24 20:56:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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