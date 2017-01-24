رفعت "آبل" دعوى ضد شريكتها في تصنيع الهواتف"كوالكوم"، تتهمها بفرض رسوم مفرطة مقابل استخدام المعايير الخلوية الأساسية التي شاركت في تطويرها "آبل" في الماضي.

وبحسب gsmarena، فإن "آبل" طالبت "كوالكوم" بتعويض قدره مليار دولار أميركي، كونها اتخذت "خطوات متطرفة" بما في ذلك "احتجازها ما قيمته حوالي مليار دولار من الدفعات لشركة آبل انتقاماً منها بعد ردها بشكل قانوني ضمن التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون حولها".



وأكدت "آبل" أنه "رغم كون كوالكوم واحدة من أصل العشرات من الشركات التي ساهمت في وضع المعايير الخليوية الأساسية إلا أنها تصر على أن ندفع أرقاماً تزيد عن خمس أضعاف ما نقوم بدفعه لسائر الشركات المالكة لبراءات الاختراع الخليوية التي نملك اتفاقيات معها".



ومنعت "كوالكوم" شركة "آبل" مؤخراً من استعمال معالجات شركات منافسة لها من عام 2011 إلى عام 2016، واستخدمت الحقوق الحصرية لمنع "آبل" من العمل مع منافسين لها وتحسين فعاليتهم.