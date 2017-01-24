كشفت "توشيبا" عن شاحن للهواتف الذكية قادر على شحن الهواتف وصنع نسخة احتياطية لمحتوياتها في آن واحد.

وبحسب "فيستي"، فإن "القطعة الجديدة عبارة عن جهاز صغير يشبه صحناً لونه أبيض، وهو عبارة عن جهازين مجموعين بقطعة واحدة، فهو شاحن وقرص تخزين في آن واحد، ويمكن وصله بالهاتف الذكي عن طريق مداخل الـ (USB-C أو USB-A)".



وعملية تخزين معلومات الهاتف في الجهاز تتم بعد بدء عملية الشحن، حينها تبدأ ذاكرة الجهاز بصنع نسخة احتياطية لمعلومات الهاتف كالأرقام والصور وسجل المكالمات وغيرها.



ويمكن استخدام المعلومات التي تخزن داخل الجهاز الجديد من "توشيبا" لإرسالها عبر الإنترنت في وقت لاحق.