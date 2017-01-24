Fujitsu تكشف عن أخف حاسب محمول في العالم علوم وتكنولوجيا شارك

أعلنت Fujitsu عن الحاسب المحمول "الأخف وزناً حول العالم" على حد تعبيرها وهوLifeBook U937/P بوزن لا يتخطى الـ 7999غرام.

وبحسب theverge، فإن الجهاز قادم بلونين الأحمر والأسود،و بسماكة 15.5مم، ويضم معالج Kaby Lake الجديد من "أنتل".

وتؤكد تصريحات Fujitsu أن الجهاز LifeBook U937/P موجه لدعم المستخدمين في قطاع الأعمال أكثر من المستخدمين التقليديين.

ويقارب وزن حاسب Fujitsu وزن حاسب Lenovo لعام 2015، الذي جاء بوزن 1.72 باوند والذي عرف بحاسب LaVie Z ولكن الإصدار الجديد لهذا العام يزن 1.877 باوند وفقاً لموقع Lenovo.

2017-01-24 20:39:35 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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