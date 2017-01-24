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Fujitsu تكشف عن أخف حاسب محمول في العالم
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علوم وتكنولوجيا
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أعلنت Fujitsu عن
الحاسب المحمول "الأخف وزناً حول العالم" على حد تعبيرها وهوLifeBook U937/P بوزن
لا يتخطى الـ 7999غرام.
وبحسب theverge، فإن الجهاز قادم بلونين الأحمر والأسود،و بسماكة 15.5مم، ويضم
معالج Kaby Lake الجديد من "أنتل".
وتؤكد تصريحات Fujitsu أن الجهاز LifeBook U937/P موجه لدعم المستخدمين في قطاع
الأعمال أكثر من المستخدمين التقليديين.
ويقارب وزن حاسب Fujitsu وزن حاسب Lenovo لعام 2015، الذي جاء بوزن 1.72 باوند
والذي عرف بحاسب LaVie Z ولكن الإصدار الجديد لهذا العام يزن 1.877 باوند وفقاً
لموقع Lenovo.
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2017-01-24 20:39:35
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