كشفت مصادر مطلعة، عن قيام "آبل" بتطوير تظام تشغيل iOS 11، لجلب ميزةFaceTime التي تتيح مكالمات الفيديو الجماعية لأكثر من شخصين.

وبحسب 9to5mac، فإن الميزة الجديدة ستتاح رسمياً مع إطلاق جهاز الـ"آيفون" الجديد، وسيكشف عن الميزة ضمن مؤتمر المطورين القادم WWDC في الصيف.



وتتيح ميزة FaceTime لخمسة أشخاص التحدث معاً ورؤية بعضهم عبر الفيديو، على أن يبدأ الإتصال الجماعي من خلال تطبيق وخدمة iMessage حيث يمكن إجراء المكالمة بين أعضاء مجموعة معينة.