توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية لغولدن ستايت ووريرز عند سبعة، بخسارته أمام ميامي هيت 102-105 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وسقط حامل اللقب كليفلاند كافالييرز أمام نيو أورليانز بيليكنز 122-124 .

على ملعب أميركان أيرلاينز آرينا، قاد ديون وايتزر ميامي لإسقاط ضيفه غولدن ستايت وصيف بطل الموسم الماضي، بتسجيله ثلاثية الفوز قبل نهاية اللقاء بـ 0.6 ثانية، لينهي اللقاء مسجلاً 33 نقطة.

وبدا ميامي متجها لتحقيق فوز سهل على صاحب أفضل سجل في الدوري هذا الموسم، إذ تقدم بفارق 10 نقاط في الدقائق الأخيرة. إلا أن لاعبي المدرب ستيف كير قلّصوا الفارق وأدركوا التعادل 102-102 قبل النهاية بـ 7.11 ثوان، بسلة استعراضية من كيفن دورانت، إلا أن وايترز سجل ثلاثية قاتلة منحت فريقه الفوز الخامس عشر في 45 مباراة.

ونجح وايترز (25 عاماً) الذي بدأ مشواره في الدوري عام 2012 مع كليفلاند كافالييرز ثم انتقل في 2015 إلى أوكلاهوما سيتي ثاندر قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى ميامي، في 13 من محاولاته الـ20، بينها 6 من 8 محاولات من خارج القوس.



ولدى غولدن ستايت، تجاوز الثلاثي دورانت وستيفن كوري وكلاي طومسون حاجز العشرين نقطة، إذ سجل الأول 27 نقطة مع 6 متابعات، والثاني 21 مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، والثالث 22 مع 5 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وعلى رغم ذلك، تلقى حامل اللقب هزيمته السابعة في 45 مباراة.

وعلى ملعب سموثي كينغ سنتر، لم يكن وضع كليفلاند أفضل من وصيفه، إذ سقط أمام مضيفه نيو أورليانز 122-124 رغم تسجيل إيرفينغ 35 من نقاطه الـ49 في الشوط الثاني، دون أن يجنب ذلك فريق المدرب تايرون لو هزيمته الخامسة في مبارياته السبع الأخيرة.



وفي بقية المباريات، فاز واشنطن ويزاردز على تشارلوت هورنتس 109-99، وسان أنطونيو سبيرز على بروكلين نيتس 112-86، ولوس أنجليس كليبرز على أتالانتا هوكس 115-105، وساكرامنتو كينغر على ديترويت بيستونز 109-104، وميلووكي باكس على هيوستن روكتس 127-114، ونيويورك نيكس على إنديانا بيسرز 109-103، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على يوتا جاز 97-95.