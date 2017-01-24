ناشدت الأمم المتحدة, يوم الثلاثاء, لجمع 4,63 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين ودول الجوار المضيفة لهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الأمم المتحدة قولها, في بيان, إنها "أطلقت مناشدة لجمع 4.63 مليار دولار في شكل تمويل جديد لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الدول المجاورة".

وأضافت الأمم المتحدة "لا يزال التمويل من أجل سوريا غير كاف للتصدي لأزمة تظل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم اليوم".

ويعيش اللاجئون في الدول المجاورة ظروفا انسانية سيئة, في وقت تنتقد المنظمات الدولية المجتمع الدولي لعدم تقديم العون للدول المضيفة للنازحين, فضلا عن اخفاقه في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الإنسانية لهم.

ويقيم معظم اللاجئين السوريين الفارين من الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا التي تستضيف عددا منهم يفوق عددهم في أي بلد آخر, إلى جانب حوالي 7.6 مليون سوري نازحين داخل سوريا.